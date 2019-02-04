“متابعة”نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية| رابط مباشر الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث...

متابعة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والإعلان عنها، في جميع المحافظات المصرية، وفي محافظة القليوبية، بعد الانتهاء من تصحيحها في كنترولات المدارس ومراجعتها، وتقوم البوابة الإلكترونية لنتائج محافظة القليوبية بنشر نتائج الطلاب برقم الجلوس بعد أن يتم اعتمادها والإعلان عنها، ويتابع معكم موقعنا، في متابعة متميزة ولحظية، ظهور نتائج الطلاب وإرسالها إليهم عبر بريدهم الإلكتروني.

وقد انتهت امتحانات الطلاب بالمحافظة، وجميع المحافظات، في 24 يناير 2019، وبدأت أعمال التصحيح على الفور، بعد انتهاء المواد الدراسية، وبعد مرور اسبوع من انتهاء الامتحانات يترقب الطلاب التعرف على موعد الإعلان عن النتائج.

نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية

نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية

يبدأ الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية، في محافظة القليوبية، في الأسبوع الأول من فبراير 2019، وقد تم ترقب الإعلان عن النتائج على هذا، ويتم نشر نتائج الطلاب، برقم الجلوس فقط، عبر بوابة القليوبية الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية، للإدارات التعليمية:إدارة الخصوص- إدارة العبور-إدارة القناطر الخيرية-إدارة بنها-إدارة شبين القناطر-إدارة شرق شبرا الخيمة-إدارة طوخ-إدارة غرب شبرا الخيمة-إدارة قليوب- إدارة قهاإدارة كفر شكر.

جدول توزيع درجات الطلاب في نصف العام

المادة الدرجة النهائية عربي 40 درجة الرياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع الكلي لنصف العام 140 درجة.

ويتابع معكم موقعنا الإعلان عن نتائج المحافظة، والإعلان عن نشرها، كما يمكنك عزيزي الطالب ترك رقم الجلوس في تعليق على المقال وسوف نرسل النتائج إليك بعد أن يكون الموقع متاحا.

من الهام الإشارة أن درجات المجالات لا يتم احتسابها، وكذلك التربية الفنية والرياضية والكمبيوتر، كما يتم إضافة درجات منتصف العام على درجات نهاية التيرم الثاني وحساب المجموع النهائي للطلاب من 280 درجة.