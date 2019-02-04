سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك الآن

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث الأحد 3 فبراير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 4 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 4 أيام بنك البركة 17.63 17.73 57 دقيقة البنك المصرى الخليجى 17.63 17.73 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.63 17.73 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.63 17.73 15 ساعة بنك عودة 17.63 17.73 4 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 21 ساعة بنك قناة السويس 17.63 17.73 18 ساعة كريدى أجريكول 17.62 17.72 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.62 17.72 18 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.62 17.72 21 ساعة بنك المشرق 17.62 17.72 4 أيام بنك مصر 17.60 17.70 5 أيام بنك الإسكندرية 17.60 17.70 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 4 أيام بنك بلوم 17.60 17.70 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 5 أيام المصرف المتحد 17.60 17.70 19 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 5 أيام بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 14 ساعة البنك المركزى المصرى 17.60 17.73 15 ساعة

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

يستأنف البنك الأهلي المصري اليوم الأحد العمل من جديد، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية بمستويات سعرية جديدة.