سعر الريال السعودي اليوم |الاثنين 4 فبراير 2019..استقرار بالبنوك المصرية والسوق السوداء .. تعاملات...

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 4.71 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلي المصري 4.71 4.73 5 أيام البنك المصرى الخليجى 4.71 4.73 20 ساعة بنك مصر 4.71 4.72 21 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.71 4.73 21 ساعة بنك عودة 4.70 4.73 21 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.73 4 أيام بنك بلوم 4.69 4.72 38 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 14 ساعة البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 15 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.69 4.75 18 ساعة بنك قناة السويس 4.69 4.73 18 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.69 4.73 21 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.68 4.73 18 ساعة بنك المشرق 4.68 4.73 4 أيام كريدى أجريكول 4.67 4.72 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.72 21 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.74 18 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.67 4.72 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.73 20 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.67 4.72 20 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 4 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 21 ساعة بنك الإسكندرية 4.66 4.71 4 أيام المصرف المتحد 4.66 4.72 19 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 4 أيام بنك البركة 4.63 4.76 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 7 أيام

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

افتتح الريال السعودي العمل اليوم الأحد بالبنوك المصرية مستقرا على متوسطاته السعرية الخميس الماضي، وذلك بعد تذبذبات سعرية سجلها في تعاملات الأسبوع الماضي، واستمر على نفس السعر، دون تغيير حتى فترة الظهيرة.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.