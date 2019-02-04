نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

في آخر تصريحات المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، السيد محمد عطية، أن نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة، للتيرم الأول 2019، في المراحل النهائية من المراجعة، وذلك في 34 كنترول على مستوى مدارس المحافظة، وأن مساء الأربعاء هو الموعد النهائي للانتهاء من تجميع درجات الطلاب تمهيدا لاعتمادها والإعلان عنها عبر بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة. نتيجة الإعدادية في القاهرة

نتيجة الإعدادية في القاهرة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اعتماد نتائج طلاب الثالث الإعدادي بالمحافظة في 31 يناير 2019، والإعلان عنها تم في نفس اليوم، ادخل واستعلم عن نتيجتك برقم الجلوس أو اتصل على 09000100.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالقاهرة

الدخول على بوابة التعليم الأساسي، والخاصة بنتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية أيضا. قم باختيار المرحلة الدراسية(الإعدادية). اضغط”بحث”.

توزيع درجات الطلاب بالمجموع

المادة الدرسية مجموع الدرجات اللغة العربية 40 درجة الرياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة علوم 20 درجة المجموع الكلي 140 درجة

تحديث: على المواقع الكبرى صرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن اليوم 31 يناير 2019، يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من فحص النتيجة ومراجعتها، على أن يتم نشرها غدا أو السبت.

من الهام الإشارة إلى أن نتيجة محافظة القاهرة ظهرت اليوم، ليست على موقع النتائج، لم يتم تنزيلها بعد، اتصل على التليفون الأرضي 09000100.