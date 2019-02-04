بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg | “تصفح” نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول...

بوابة الأزهر الإلكترونية تتيح نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول اليوم فهو الموقع الرسمي المعتمد لإعلان نتائج الإبتدائية الأزهرية، وبالتالي فقد ظهت الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس بعد أن انتظرها أولياء الأمور للاطمئنان على أطفالهم وخاصة أن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري تمثل شهادة ولها أهمية كبيرة حيث أن بعد النجاح في الفصل الدراسي الثاني ينتقل التلاميذ لمراحلة دراسية جديدة وهي الإعدادية، ولذلك نجدهم هذه الأيام يبحثون رابط موقع الأزهر التعليمي وأيضًا بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول وهو مانوضحه في هذا الموضوع.

نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول

تظهر نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول على بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس هذا الأسبوع وسوف نشرح بالخطوات كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول كالآتي :

نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول

وسوف يتم إعلان النتيجة على الرابط بعد اعتمادها من شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، ووكيل الأزهر الشريف في غصون أيام.

ويجدر الإشارة إلى أن رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول على موقع الأزهر التعليمي قد يعانى من ضغط الطلاب وقت ظهورالنتيجة مما يؤدى إلى عدم تحميل “السيرفر” على كثير من الأجهزة ومن لم يتمكن من الحصول على نتيجة عليه سرعة إبلاغنا والتعليق برقم الجلوس أو ترك رسالة وسوف نرسل له بيان الدرجات فور إعلان النتيجة كما اعتاد متابعينا على مساعدتهم وتيسير لهم كافة الخدمات التى يحتاجونها، مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب والاستمتاع بما تبقى بالإجازة واستقبال الفصل الدراسي الثاني بحيوية وتفاؤل لتحقيق مزيدمن النجاح.

إعلان نتيجة الابتدائية نهاية الأسبوع

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الترم الأول، سوف يتم إعلانها قريبا، حيث صرح بأنهم انتهوا بالفعل من أعمال التصحيح وجاري إعتماد النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.