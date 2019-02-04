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سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 في الشركات والمصانع المصرية وثبات مواد البناء

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نعرض لكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 4 فبراير 2019، وتشهد أسعار الحديد المسلح ومواد البناء عامة أستقرار كبير في الفترة الأخيرة، قد يكون هذا الاستقرار ناتج عن استقرار كبير في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري بالبنوك، ويبلغ متوسط سعر طن الحديد في الشركات المنتجة له في مصر 11650 جنيه، مع أختلاف السعر من شركة إلى أخرى.

سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة، وخلال شهر أكتوبر فقط هبط سعر الطن للأسمنت في جميع الشركات اكثر من 100 جنيه، وكانت الأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في بداية العالم 2018 ونهاية عام 2017، إلا أن الأسعار تتجه حالياً إلى الهبوط.

سعر الحديد في مصر

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه
حديد عز 11.750
حديد المصريين 11600
الكومي 11430
حديد بشاي 11650
العتال 11550
عطية 11600
الجيوشي 11500

سعر الأسمنت في مصر

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه
الشركة العربية للأسمنت 828
أسمنت النهضة 800
أسمنت السويدي 828
السويس للأسمنت 803
أسمنت بورتلاند 813
أسمنت العريش 810

انخفاض القوة الشرائية وراء الثبات الملحوظ في أسعار  الأسمنت أو الحديد المسلح في الكثير من المصانع، ولكن من الممكن أن يتغير ذلك في غضون الساعات المقبلة، أسعار الحديد تشهد استقرار وثبات ملحوظ في الأسعار، أما الأسمنت فالأسعار تغيرت في بعض الشركات بين صعود وهبوط واستقرت في شركات أخرى.

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