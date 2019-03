تعرف الاجهزة الداعمة لخاصية “HEVC H.265” – تعرف آلية تشغيل قنوات الرياضة...

في الوقت الراهن يشهد كل من المجال السمعي والبصري تطورا كبيرا في كل ما يتعلق بالمعدات والأجهزة، الأمر الذي أدى إلى ازدهار المبيعات حول العالم عبر الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة إضافة للأجهزة اللوحية كالتابلت وأجهزة الريسيفر أو الاستقبال الفضائي، فأهم ما يتم التركيز عليه عند شراء أي جهاز هو معرفة مدى جودة إخراج الصورة، لذلك سنقوم خلال تقريرنا هذا بالتعرف على صيغة Hevc ومدى علاقتها بأجهزة الاستقبال الفضائي أو الريسيفرات لديك بالإضافة إلى طرح سؤال مهم وهو كيف تستطيع معرفة أن جهازك يدعم هذه الخاصية أو به تقنية Hevc.

الآن زوارنا ومتابعينا الكرام الراغبون في معرفة تردد قنوات بي أوت كيو والراغبون في الاستمتاع بمشاهدة قنوات beoutq، نستمر خلال تقريرنا التالي في معرفة التردد الخاص بالقنوات بالإضافة لمعرفة الأجهزة الخاصة بتشغيل واستقبال قنوات الباقة.

جميع متابعينا من كل مكان يمكنكم ضبط تردد باقة القنوات الخاصة “بي أوت كيو” للاستمتاع برؤية ومشاهدة المباريات الأجنبية والأوروبية العالمية من خلال القناة ، وللتعرف على ترددات باقة بي آوت كيو يمكنكم الولوج عبر هذا الرابط من هنا حتى يمكنكم ضبط التردد.

ماهي تقنية HEVC H.265

هي اختصار لـ High Efficiency Video Coding ويرمز لها بـ H.265 والتي تعني ضغط الصورة إلى حدها الأدنى دون التأثير على جودتها، وهي تقنية ونظام بث بديل عن نظام MPEG-2/4 الذي لابد وأن سمعت به في أنظمة الفيديو وهو المستخدم حاليا في بث مئات من القنوات الفضائية.

تعمل تقنية H.265 على ضغط الصورة التي تؤدي إلى ضغط الإشارة التي ترسلها الأقمار الاصطناعية إلى أجهزة الريسيفر لديك وبالتالي حماية نظام التشفير للقنوات المشفرة، حيث أن بإمكانها بث عشرات القنوات على نفس التردد بجودات عديدة ومختلفة HD و SD و UHD.

الفرق بين H.265 و H.264

عرفنا أنها تقنية HEVC يرمز لها بالترميز H.265 بينما الترميز H.264 هو ترميز لصيغة AVC أي أن ترميز H.265 هو نسخة مطورة عن H.264، فإذا عرفنا أن الترميز H.265 مرتبط بصيغة 4K وحتى الصيغة الجديدة للبث التلفزيوني 8K، لايمكننا أن نقول عن الترميز إلا أنه مرتبط بصيغة HD او FULL HD

H.265 سوفت وير أم هارد وير؟

سؤال مهم آخر، بمعنى هل تقنية H.265 برنامج يمكن إضافته إلى الجهاز أم أنها قطعة أو جزء من الجهاز تعمل التقنية به ؟

إذا قلنا أن هذه التقنية H.265 برنامجا يمكن إضافته إلى الجهاز فهذا يعني أننا نستطيع تحويل جهاز استقبال HD إلى 4K وهذا بالقطع مستحيل، وإذا كان لديك جهاز استقبال عادي لا يفتح HD عندما تريد تحديثه لن يدعم فتح هذه الخاصية أيضاً وهكذا.. إذن تقنية H.265 هي هاردوير وليست سوفت وير.

كيف أعرف أن جهازي يدعم تقنية HEVC H.265

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة إذا كان جهاز الريسيفر لديك يدعم خاصية H.265 ، ولكن إليك أسهل طريقة يمكن اتباعها هي استقبال قنوات الباقة Seevii التي تبث بجودة 4K و التي تعمل مجاناً على القمر بدرسات ولا يمكنك استقبالها إلا إن كان الريسيفر لديك يدعم H.265 يمكنك ضبط الطبق لديك على القمر بدرسات Badr-4/5/6 @ 26° East سعيا لعرض قنوات Seevii المجانية على التردد 12380 V فإذا استطعت استقبال القناة فهذا يعني أن جهازك يدعم هذه التقنية وبالتالي سوف تتمكن من استقبال قنوات بي آوت كيو beoutQ الرياضية

سوف تلاحظ الرمز الخاص بهذه التقنية H.265 موجود على العلبة الخارجية لرسيفر beoutQ والرسيفرات الأخرى التي سنعرضها في الأسفل هنا.

الاجهزة الداعمة لتقنيه HEVC H.265

