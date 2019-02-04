نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول لعام 2019- نتيجة 3 إعدادي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول لعام 2019 التي من المترقب اعتمادها بالأيام القادمة عقب ما تم إعلان نتائج عدة محافظات منذ أيام، ويذكر انه تم الإعلان عن جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد والذي استغرق الفترة من السابع عشر من شهر يناير إلي الرابع والعشرين من نفس الشهر لعام 2019، وقد اعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انه تم العمل علي قدم وساق لتجهيز اللجان الامتحانية بناءً علي أوامر السيد المحافظ وانه شدد سيادته علي التأمين الشامل للجان وتوفير الرعاية الصحية للطلاب باللجان تحسبا لأي شئ طارق .

نتيجة تالتة إعدادي 2019 بمحافظة بورسعيد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الأول 2019 يتم رفعها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لنتائج الطلاب فور اعتمادها من السيد المحافظ ويتم من خلال الصفحة الرسمية للمديريه إعلان نسبة النجاح علي مستوي المحافظة وكذلك إعلان العشرة الأوائل علي مستوي المحافظة كاملة .

وسوف يتم التنويه عبر موقعنا عن إعلان النتيجة الرسمي لذا نرجو المتابعة والحرص علي متابعة كل جديد تخص كل النتائج , وكيفية الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي ببورسعيد للترم الأول لعام 2019 هو بالدخول علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والدخول علي الخدمات الإلكترونية نتائج الطلاب تظهر صفحه يتم فيها طلب إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به والضغط علي أظهار فيتم عرض النتيجة ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق .