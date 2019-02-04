“برقم الجلوس”.. نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة أسيوط .. ونتائج كل...

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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 في البورصة المصرية ومتابعة كيلو الفراخ والكتاكيت بالاسواق
سعر الدولار اليوم الاثنين 4/2/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء وإرتفاع الأخضر الأمريكي مقابل الجنية
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 في الشركات والمصانع المصرية وثبات مواد البناء
سعر الذهب اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 في محلات الصاغة واحتمالات كبيرة بإرتفاع المعدن الأصفر