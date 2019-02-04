ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه أسيوط بالاسم ورقم الجلوس الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط

تعلن قريبا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه اسيوط برقم الجلوس من الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط و رابط بوابة الخدمات الإلكترونية موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، فور اعتماد شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي2017-2018، ومن خلال موقع نجوم مصرية، سنرفق جميع روابط نتيجة إعدادية أسيوط برقم الجلوس لنوفر مشقة البحث على الطلاب وأولياء الأمور بين الصفحات الإلكترونية .

كنترول الإعدادية بأسيوط أكد على استمرار عمليات الرصد والمراجعة على قدم وساق من اجل الانتهاء من إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بدون أي أخطاء، ولمراعاة حقوق الطلاب، وقريبا سيعتمد محافظ أسيوط نتيجة الصف الثالث الإعدادي وبعدها ستنشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية المشار إليها بعالية.

تحديث 4-6-2018 : في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين اعتمد المهندس ياسر الدسوقي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة اسيوط للفصل الدراسي الثاني 2017-2018، والتفاصيل أدناة .

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

التساؤلات حول موعد اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عكست مدى حالة القلق والترقب والضيق التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد قرب انتهاء الإعلان عن ظهور نتيجة الإعدادية 2018 بجميع المحافظات، خاصة للمحافظات المجاورة وعلى رأسها محافظات قنا وبني سويف وسوهاج .

روابط نتيجة الاعدادية محافظة أسيوط

ننشر جزء من بيان اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط .

اعتمد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اليوم الاثنين نتيجة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2017 / 2018 بنسبة نجاح بلغت 72.61 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين .

ومن جانبه أشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 73.81 % وعددهم 58 ألف و610 طالب مقيد وحضر منهم الامتحان 58 الف و479 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 43 الف و165 طالب و2029 طالب منازل حضر منهم 2004 ونجح 750 طالبا من إجمالي المنازل مضيفا أن النتيجة جارى توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب اليوم الاثنين

الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط سيعلن قريبا اعتماد نتيجة الاعدادية 2018 بعدها ستتاح النتائج للاستعلام من خلال الروابط التالية

اترك رقك الجلوس واسم الطالب والمنطقة التعليمية في التعليقات وتابع تحديثات موعد اعتماد وظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط بالاسم ورقم الجلوس .

تحديث: حتى الآن لم يتم التأكد من موعد الاستعلام عن نتائج الطلاب في شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، وحال الإعلان عن ذلك سيتم نشره.

تحديث: قريبا بمشيئة الله سنوضح كافة التفاصيل حول نسبة النجاح وقائمة الشرف من الطلاب والطالبات الأوائل على مستوى الغدارات التعليمية في أسيوط، وسنوفر لكم كافة التفاصيل التي ستعلن ضمن بيان اعتماد محافظ أسيوط لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني.