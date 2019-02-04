حالة الطقس في مصر | ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين وتوقعات هطول أمطار على جنوب الصعيد

نتابع معكم حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 4 فبراير 2019، وذلك عبر البيانات الرسمية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أيضاً أخبار درجة الحرارة اليوم المتوقعة على جميع مناطق الجمهورية، وتمر مصر الآن بفترة تقلبات جوية ملاحظة منذ بداية فصل الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء وخاصة أثناء الليل وفترة الصباح، وتتحسن درجة الحرارة في مصر نسبيا أثناء فترة النهار، كما يزيد احتمال هطول الأمطار خاصة على المناطق والسواحل الشمالية ودلتا النيل.

درجة الحرارة اليوم في مصر

توقعات هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم على المناطق والأقاليم المصرية على النحو التالي

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الظواهر الجوية طقس الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية 24 11 غائم جزئي السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 15 شوائب عالقة + شبورة طقس القاهرة والوجه البحري 27 14 شوائب عالقة + شبورة جنوب سيناء والغردقة 25 16 غائم جزئي طقس شمال الصعيد 29 10 غائم جزئي + شبورة جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 13 أمطار

أخبار حالة الطقس في مصر اليوم

وفق بيان الأرصاد الجوية المصرية فإنها تتوقع أن يكون الطقس اليوم على النحو التالي