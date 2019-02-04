نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين 04-2-2019 تابع سعر العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الإثنين 04-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.72 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.20 للشراء و20.37 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 4 أيام بنك قناة السويس 17.63 17.73 12 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.63 17.73 14 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.63 17.73 9 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 15 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.63 17.73 12 ساعة بنك عودة 17.63 17.73 4 أيام كريدى أجريكول 17.62 17.72 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.62 17.72 12 ساعة بنك البركة 17.62 17.72 35 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 17.62 17.72 15 ساعة بنك المشرق 17.62 17.72 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 8 ساعات بنك الإسكندرية 17.60 17.70 3 أيام بنك بلوم 17.60 17.70 4 أيام المصرف المتحد 17.60 17.70 13 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 3 أيام بنك مصر 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 5 أيام البنك المركزى المصرى 17.60 17.73 9 ساعات

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.20 بنك قناة السويس أقل سعر للبيع: 20.28 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك قناة السويس 20.20 20.37 12 ساعة بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.18 20.37 15 ساعة اتش اس بى سى HSBC 20.16 20.36 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.16 20.28 11 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 20.16 20.37 12 ساعة البنك المركزى المصرى 20.16 20.32 9 ساعات بنك عودة 20.15 20.37 15 ساعة البنك المصرى الخليجى 20.15 20.37 14 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 20.15 20.37 14 ساعة كريدى أجريكول 20.15 20.36 14 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 20.15 20.36 15 ساعة بنك المشرق 20.15 20.36 13 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 20.15 20.36 12 ساعة بنك مصر 20.12 20.33 15 ساعة المصرف العربى الدولى 20.12 20.33 8 ساعات المصرف المتحد 20.12 20.33 13 ساعة بنك بلوم 20.12 20.33 13 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.12 20.33 14 ساعة البنك الأهلي المصري 20.12 20.33 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى 20.12 20.33 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.12 20.33 15 ساعة البنك العقاري المصري العربي 20.12 20.28 15 ساعة بنك الإسكندرية 20.10 20.31 13 ساعة البنك الزراعى المصرى 20.10 20.35 12 ساعة بنك مصر إيران التنمية 20.09 20.35 14 ساعة بنك البركة 20.08 20.39 12 ساعة بنك التعمير والإسكان 20.05 20.51 3 أيام

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 4.71 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلي المصري 4.71 4.73 4 أيام البنك المصرى الخليجى 4.71 4.73 14 ساعة بنك مصر 4.71 4.72 15 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.71 4.73 15 ساعة بنك عودة 4.70 4.73 15 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.73 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 8 ساعات بنك بلوم 4.69 4.72 35 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 9 ساعات البنك الزراعى المصرى 4.69 4.75 12 ساعة بنك قناة السويس 4.69 4.73 12 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.69 4.73 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 14 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.68 4.73 12 ساعة بنك المشرق 4.68 4.73 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.72 15 ساعة كريدى أجريكول 4.67 4.72 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.74 12 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.67 4.72 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.73 14 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.67 4.72 14 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 15 ساعة المصرف المتحد 4.66 4.72 13 ساعة بنك الإسكندرية 4.66 4.71 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 3 أيام بنك البركة 4.63 4.76 12 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 6 أيام

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم الإثنين 04-2-2019 في البنوك منذ تعاملات الأمس، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.12 للشراء، وسجل سعر البيع 20.33، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 45.78، بينما سجل سعر البيع 46.05، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء.

الإثنين 04-2-2019 في البنوك منذ تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، بينما سجل 20.12 للشراء، وسجل سعر البيع 20.33، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.