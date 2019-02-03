كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدات قياسية لـ"أبو العروسة" بعد عرض الحلقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت قناة "dmc"، أمس الاثنين الحلقة الـ 83 من مسلسل "أبو العروسة"، للفنانين سيد رجب وسوسن بدر.

واقتربت الحلقة من تحقيق 150 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات منذ طرحها عبر القناة الرسمية للمسلسل بموقع يوتيوب.

وكان الفنان سيد رجب، روج للجزء الثاني من المسلسل الذي حاز على العديد من ردود الفعل الإيجابية، ونسب مشاهدة عالية.

وعلق سيد رجب، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وتستمر حكاية مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني الأحد 30 ديسمبر علي شاشة Dmc".

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى.

وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال

مسلسل أبو العروسة، بطولة ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.

- موعد عرض أبو العروسة 2 على قناة "dmc"

العرض الأول : 8 مساءً.

الإعادة الأولى: 3 بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية: 12.30 ظهرًا.

- موعد عرض "أبو العروسة 2" على قناة "dmc دراما".

العرض الأول: 11 مساءً.

الإعادة الأولى: 9 صباحًا.