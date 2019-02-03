نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج برقم الجلوس وجميع المحافظات

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج وذلك بعد اعتمادها منذ الدكتور احمد الأنصاري محافظ سوهاج بنسبة نجاح بلغت 76%، ومن جانبه اكد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ان أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، بلغت 70531 طالبًا وطالبة، حضر منهم 70393، كما بلغت أعداد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 54533.

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات ترك رقم الجلوس وسوف نوضح لكم النتيجة مباشرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لمحافظة سوهاج

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن إتاحة رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات ويمكن الحصول عليها من هذا الرابط:

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول لباقي المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لباقي المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة القاهرة من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الجيزة من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة البحيرة من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الغربية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة القليوبية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة دمياط من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة مطروح من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الإسماعيلية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الدقهلية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة شمال سيناء من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الوادى الجديد من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة المنيا من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة أسيوط من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الاقصر من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة أسوان من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة البحر الأحمر من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الفيوم من هنا

للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس الرجاء ترك رقم الجلوس والمحافظة وسوف نتواصل معكم فور ظهورها.