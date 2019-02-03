نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة القليوبيبة رابط مباشر للإستعلام عن النتيجة برقم...

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبيبة، الفصل الدراسي الأول 2019، الآن للإستعلام عن النتيجة بالدرجات التفصيلية لجميع الطلبة والطالبات برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبيبة، بعد أن أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبيبة طه عجلان، انتهاء لجان الإعدادية بالقليوبيبة من جميع أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بعد أن استمرت امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 17 يناير وحتى 24 من نفس الشهر، أدى خلالها الطلبة والطالبات امتحاناتهم في لجان المحافظة وبمختلف الإدارات التعليمية، وبدأت عمليات تصحيح النتيجة عقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً من أجل سرعة إعلان النتيجة ليتعرف عليها الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيبة سائر إدارات المحافظة التعليمية، وهي إدارات، كفر شكر – بنها – شبين القناطر – طرخ – القناطر الخيرية – قليوب – شرق وغرب شبرا – الخانكة – قها – الخصوص ، فنتيجة الإعدادية عامة على مستوى المحافظة، ويذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الماضي من الشهادة الإعدادية بالقليوبيبة كانت قد بلغت 72.1% ومن المتوقع أن تشهد النسبة ارتفاعاً خلال العام الحالي وفقاً لما تبين من تصحيح العينة العشوائية من اوراق إجابات الطلبة والطالبات في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 من الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيبة

“لم تظهر النتيجة”

يعتمد محافظ القليوبيبة علاء عبد الحميد مرزوق، خلال أيام قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالمحافظة، بعد أن تأكد انتهاء اللجان من جميع أعمال إعلان النتيجة والتي شملت التصحيح والمراجعة ورصد وتجميع الدرجات، مع مراعاة قواعد الدقة والحذر حتى لا يتم ظلم أي طالب وحصوله على أقل مما يستحق من الدرجات، وفي نفس الوقت سرعة الانتهاء من النتيجة حتى لا يتكبد الطلبة عناء الإنتظار والقلق.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالقليوبيبة 2019