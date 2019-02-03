موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء: نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2019...

جاء موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) صاحب نشر نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2010، ليهتم به جميع أبناء تلك النتيجة، حيث من المعروف فور اعتمادها من السيد المحافظ، الدكتور محمد عبد الفضيل، سيتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 عبر الموقع المذكور أعلاه، علمًا بأن رابطه متواجد أدناه وسيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس.

رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء

يعلم الجميع أن رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) هو الذي سيقوم بنشر تلك النتيجة على صفحاته عند الانتهاء من كافة العمليات الواجب حدوثها داخل لجان الكنترول، كما من المعروف أيضًا، أن هناك عدد لا بأس منه من المواقع الإلكترونية الرسمية ستقوم بنفس المهام، وبالطبع على رأسهم موقع اليوم السابع وأيضًا موقع مصراوي، علمًا بأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2019

انتهت بالفعل كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وبدأت بالفعل عملية المراجعة الدقيقة للدرجات والأسئلة، وبعدها ستدخل عملية رصد الدرجات، ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) لتتم عملية الكشف عنها، علمًا بأن تلك النتيجة قد تظهر في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أو مع بداية الأسبوع الثاني من نفس الإجازة.