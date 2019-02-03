موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد: نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد الترم الأول...

جاء موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الذي من وظائفه الرئيسية نشر نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد الترم الأول 2019، لذا قد تكون لحظة اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول من قبل السيد المحافظ،محمد زملوط، هي نفسها لحظة الإعلان والنشر وكشف النقاب عليها، علمًا بأن تلك النتيجة ستظهر على الموقع المذكور أعلاه، ورابطه متواجد أدناه، كما سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعتقد الكثيرين.

موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

يعي الجميع أن موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد (موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد) هو المسؤول الأول في إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019، ومن المؤكد أيضًا في نفس المضمون، أن يقوم موقع مصراوي وموقع اليوم السابع بنفس المهام، علمًا بأن تلك النتيجة سيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام ليطمئن الجميع، وجديراً بالذكر، سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد 2019

يعلم الجميع أن هناك الكثير من الخطوات التي يتوجب فعلها قبل ظهور تلك النتيجة، وهي مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات ثم مراجعتها الدقيقة، ومن ثم رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، وأخيرًا إرسال اسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد (موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الوادي الجديد) لإنهاء عملية الظهور والإعلان، كما من المؤكد أن تظهر تلك النتيجة في المدارس في اليوم التالي مباشرةً من ظهورها.