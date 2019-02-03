موقع مديرية البحر الأحمر التعليمية: نتيجة الشهادة الاعدادية في البحر الأحمر الترم الأول 2019 برقم...

جاء موقع مديرية البحر الأحمر التعليمية الذي من مهمته كشف نتيجة الشهادة الاعدادية في البحر الأحمر الترم الأول 2019 ليهتم به أبناء تلك الفرقة الدراسية، لذا قد تكون لحظة اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحر الأحمر الترم الأول من قبل السيد المحافظ، اللواء أحمد إبراهيم، هي نفسها لحظة الإعلان والنشر، علمًا بأن تلك النتيجة ستظهر على الموقع المذكور أعلاه، ورابطه متواجد أدناه، كما سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعتقد الكثيرين

موقع مديرية البحر الأحمر التعليمية

يعي الجميع أن موقع مديرية البحر الأحمر التعليمية (موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر) هو المسؤول الأول في إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحر الأحمر الترم الأول 2019، ومن المؤكد أيضًا نفس المضمون، أن يتولى موقع مصراوي وموقع اليوم السابع نفس المهمة، علمًا بأن تلك النتيجة سيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام ليطمئن الجميع على المجموع الكلي ودرجات كل مادة على حدة، وجديراً بالذكر، سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في البحر الأحمر 2019

يعلم الجميع أن هناك الكثير من الأمور التي يتوجب معرفتها قبل ظهور تلك النتيجة، وهي مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات ثم مراجعتها الدقيقة وبعناية حول درجات إجابات الأسئلة، ومن ثم رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، وأخيرًا إرسال اسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في البحر الأحمر الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية البحر الأحمر التعليمية (موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر) لإنهاء عملية الظهور والإعلان، كما من المؤكد أن تظهر تلك النتيجة في المدارس في اليوم التالي بعد ظهورها.