نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الفصل الدراسي الأول

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد للعام الدراسي، حيث قد اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي، حيث قد نجح الطلاب بنسبة 82%، في كل من المدارس الرياضية والرسمية والخاصة وطلاب المنازل.

وأشار مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، بأنه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 65 ألف طالب، وحضر عدد من الطلاب حوالي 63.893 ألف طالب وطالبة، كما قد بلغ عدد الطلاب الناجحين نحو 53,286 ألف طالب وطالبة، وعلى كل الطلاب الذين يرغبون في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، أضغط هنــــا.