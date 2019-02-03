سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الأحد.. والأعلى يسجل 17.73 جنيها

تشهد البنوك حالة من استقرار سعر صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية والمحلية والعربية، حيث أستقر سعر الصرف في كل من بنوك مصر والأهلي والإسكندرية والبنك العربي الأفريقي، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 17.6 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع في تلك البنوك فقد سجل نحو 17.7 جنيه مصري.

وأما عن سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي فقد سجل نحو 17.62 جنيه للشراء، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 17.72 جنيه مصري، وأما عن سعر الدولار لدى بنك بركة فقد سجل نحو 17.62 جنيه مصري للشراء، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 17.72 جنيه مصري.

وأما عن سعر صرف الدولار في بنك عودة فقد بلغ نحو 17.63 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ نحو 17.73 جنيه مصري، وأما عن سعر الدولار في بنك بلوم فقد بلغ سعر الشراء نحو 17.6 جنيه، وأما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.7 جنيه مصري.