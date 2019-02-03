موقع مديرية الأقصر التعليمية: نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر الترم الأول 2019 برقم الجلوس

جاء موقع مديرية الأقصر التعليمية الذي من وظائفه الأساسية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر الترم الأول 2019، لذا قد تكون لحظة اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر الترم الأول من قبل السيد المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، هي نفسها لحظة الإعلان والنشر، علمًا بأن تلك النتيجة سيت ظهورها على الموقع المذكور أعلاه، ورابطه متواجد أدناه، كما سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعتقد بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.

موقع مديرية الأقصر التعليمية

كما يعلم الجميع أن موقع مديرية الأقصر التعليمية هو المسؤول الأوحد عن إعلان تلك النتيجة داخل صفحاته، وجديراً بالذكر، سيتواجد بعض المواقع الإلكترونية الرسمية التي ستتولى نفس المهام أيضًا لتلك العملية، وعلى رأس تلك المواقع، موقع اليوم السابع، موقع مصراوي، وكما ستظهر تلك النتيجة في المدارس في اليوم التالي بعد الظهور، وعن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر الترم الأول 2019 سيكون في موعد آخره البدايات الأولى من الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر الترم الأول 2019

ومع مرور الامتحانات والانتهاء منها، انتهت أيضًا عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وانتهت أيضًا عملية المراجعة الدقيقة للإجابات والدرجات، وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسب الآلي وهي العملية الأطول من حيث الوقت، ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية الأقصر التعليمية من أجل الإعلان والإفصاح وكشف الحجاب عنها، يعلم الجميع أن الاستعلام عن النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي كما أقرت بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.