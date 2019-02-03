الكشف عن سبب اعتزال الفنانة نوال أبو الفتوح

تنوعت اعمال الفنانة المصرية الراحلة نوال ابو الفتوح، ما بين المرأة المتسلطة والفتاة البريئة وايضا ادوار الاغراء، حتى أنجبت ابنها احمد وتغيبت عن الفن لمدة 5 سنوات.

اعتزلت ابو الفتوح الفن لفترة بعد أن خجل ابنها من مشاهدة احد ادوارها في احد الافلام التي قدمت مشاهد اغراء من خلالها ولكنها عادت مرة أخرى عام 1981، ولكن قدمت أدوارا مختلفة اجتماعية وهادفة، وقالت حينها انها تفعل هذا لتترك لابنها تاريخا مشرفا يمحي تاريخ بداياتها. وفق "FOOT-DZ"

بعد ان تعبت قرر الفنان عادل امام ان يتبرع بايراد مسرحية بودي جارد لمدة يومين للمساهمة في علاجها ولكنها رفضت وقالت "الله الغني"، وحين عرضت النقابة علاجها على نفقة الدولة قالت مستورة الحمد لله، وفارقت نوال ابو الفتوح الحيا في نفس يوم ميلادها عام 2007.