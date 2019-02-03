الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة سوهاج بنسبة نجاح 76%

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة سوهاج بنسبة نجاح 76%، حيث اعتمد السيد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، نتيجة الصف الثالث الاعدادى منذ ساعات قليلة، و قد أكد الدكتور عمرو شلتوت والذى يشغل منصب كيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسى الاول 70531 طالبا وطالبة، و قد حضر من هؤلاء الطلاب 70393 طالب،و أكد أيضا أن عدد الطلاب الناجحين الذين حصلوا على مجموع 50% هم 54533، بلغت نسبة النجاح 76% .

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج

استطاعت ادارة أخميم التعليمية أن تحصل على المركز الأول فى محافظة سوهاج، و بلغت نسبة النجاح 87.9%، و جاءت فى المركز الثانى إدارة دار السلام التعليمية بنسبة نجاح 84%، ثم أتت فى المركز الثالث إدارات جرجا والبلينا بنسبة نجاح 80%، و فى المركز الرابع إدارة طهطا التعليمية بنسبة نجاح 59%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة سوهاج

يمكن لجميع طلبة و طالبات الصف الثالث الاعدادى الاستعلام عن نتيجتهم، من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية تعليم سوهاج على هذا الرابط، وأيضا من خلال هذا الرابط.

كما يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية من هلال الاطلاع على النتيجة “قطاع الجنوب”.. اضغط هنا، الاطلاع على النتيجة “قطاع شمال”.. اضغط هنا،الاطلاع على النتيجة “قطاع وسط”.. اضغط هنا و سنتابع معكم أخبار النتيجة.