كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي: "فارس بلا جواد" أهم عمل تلفزيوني قدمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان محمد صبحي، إنه يعتبر مسلسل "فارس بلا جواد" أهم عمل قدمه، لأنه تناول المشروع الصهويني وعرض ٢٤ برتوكول لحكماء صهيون.

وأضاف "صبحي" خلال اللقاء الفكري المنعقد، قبل قليل، على هامش فاعليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن صوت الحق له صوتان صوت ينطق به وصوت ينادي به، موضحًا أنه يتمنى أن لا يكون الوحيد الذي يتكلم في القضية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع عدو افتراضي، موضحًا أن ثورات الربيع العربي كانت إحدى هذه البروتوكلات.

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض يوم الثلاثاء ٢٢ يناير، واستقبل المعرض الجمهور ابتدءًا من الأربعاء ٢٣ يناير وتستمر فاعلياته حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية، ضيف شرف هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، وكل من الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوي، شخصيتا المعرض.

ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 10 دول أفريقية، 3 منها تشارك لأول مرة هى: كينيا، غانا، نيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.

ويبلغ عدد دور النشر المصرية فى هذه الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 579 منها 62 دارا نشر تشارك لأول مرة، إلى جانب مشاركة ١٧٠ دار نشر أجنبية، منها 24 تشارك لأول مرة.