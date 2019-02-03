نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 برقم الجلوس الترم الأول| عبر البوابة الإلكترونية لنتائج...

نستعرض معا نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2018 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لخدمات نتائج الامتحانات المعلنة الآن وذلك بعدما تفضل السيد محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم من اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج 2018 بنسبة نجاح 77% ونظرا لأنها من أهم النتائج التي تعتبر محط أنظار الجميع خلال تلك الفترة، وقد يتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الإعدادية فور ظهورها عبر جميع المدارس والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمديرية التعليمية.

ويسعى موقعنا نجوم مصرية لتلبية طلبات المتابعين الراغبين في الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2018 الفصل الدراسي الثاني، لذلك سوف نقدم بعض الروابط الإلكترونية لموقع مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج لخدمات نتائج الامتحانات مثلما حدث وقت ظهور نتيجة شهادة الإعدادية الترم الأول وكانت نسبة النجاح به حوالي 78%على أن يتم تحسينها خلال التيرم الثاني بتحسين مستوى الطلاب وطريقة إعطاء المعلومة للطالب.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2018

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2018 لجميع الطلبة والطالبات المترقبين عرضها على أحر من الجمر وكادت تنتهى عمليات الكنترول التي تتضمن كل من تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المدارس والإدارات التعليمية الموزعة على جميع مراكز سوهاج ولقد وضحت السيد أيمن عبد المنعم نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول تفصيلا: حيث بلغت نسبة النجاح 69%، وكان عدد المتقدمين لامتحانات نصف العام 34325 من البنين و بنات بإجمالي 67591 وبلغ عدد الحاضرين 34211 بنون و33126 بنات بإجمالي 67337 % وبلغت جملة الحاصلين على 50% 46375، وأيضا سنوافيكم بنسبة النجاح الترم الثاني وكشوف أسماء العشرة الأوائل مرفقة بالصور الخاصة بهم.

نشرح لطلابنا خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج وذلك حتى يتمكن كل من الآباء والأبناء والأمهات من الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بكل سهولة من خلال استخدام رقم الجلوس والدخول عبر الروابط المباشرة التي يتم نشرها من خلال المقال ومعرفة درجة النجاح التي تأهلك للقبول بتنسيق الثانوية العامة أم لا.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2018

وقد يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 محافظة سوهاج خلال الأيام القادمة من الأسبوع المقبل وذلك حتى يفرغ جميع القائمين على أعمال التصحيح من رصد جميع درجات الطلاب في كشوف مستقلة ونقلها إلى السيد المحافظ أيمن عبد المنعم واعتمادها بشكل رسمي وعرضها على مواقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم لنتائج الامتحانات.

ونحن على وعدنا على مساعدة طلابنا في الحصول على النتيجة فور ظهورها خلال الأيام القادمة، ولكن حتى وقتنا الحالي لم تعلن بعد تاريخ ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2018ونحن معكم لتوفير جميع الأخبار الجديدة.