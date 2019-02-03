نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

أشارت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن أعمال الكنترول بمديريات المحافظة أوشكت على الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الطلبة والطالبات من أجل ضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم ودرجاتهم بالضبط، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019 على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، ويمكن للطلبة والطالبات الدخول للموقع وكتابة رقم الجلوس والحصول على نتيجة إعدادية الشرقية 2019.

ومن المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للترم الأول نهاية هذا الأسبوع، نظراً لوجود النتيجة على مكتب السيد المحافظ لاعتمادها خلال الأيام المقبلة، ويرجع سبب هذا التأخير إلى حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على مراجعة ورصد وتجميع درجات الطلاب من أجل حصول كل طالب وطالبة على حقه كاملاً.

ويحرص موقع نجوم مصرية على حصول الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019 التى أكثر اهتمامات الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في هذه الأيام، وسيتم رفع نتيجة إعدادية الشرقية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وتحرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول وذلك لأنه تم إعلان نتائج عدد من المحافظات، كما صرحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه لم تسجل أي شكوى من جانب الطلاب الذين أدوا الامتحانات وأنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2019

أو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2019

ويمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها فور صدرو النتيجة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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