الآن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019 مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية

ظهرت مساء اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة سوهاج، وذلك بعد اعتمادها مباشرة وتوفرت من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم، ليتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها بإدخال رقم الجلوس ومعرفة الدرجات في الحال عبر الروابط الموفرة لك في تلك الصفحة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بنسبة 76%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مساء أمس الاثنين نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وبلغت نسبة النجاح 76%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 70 ألف طالب وطالبة من إجمالي 67 ألف على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتقدم المحافظ بتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، ويمكنكم الحصول على النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم من هنا.

أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يترقبون نتائج الامتحانات بسوهاج 2019

وكان هناك أكثر 70531 أدوا اختبارات الترم الأول، موزعين على 409 لجنة بمختلف إدارات سوهاج التعليمية التالية “جرجا، البلينا، وأخميم، والمراغة، ودار السلام، المنشاة، طما، ساقلته، طما، العسيرات، طهطا، جهينة، إدارة سوهاج” وسوف يتم إعلان نسبة النجاح في كل إدارة تعليمية على حدة، علما أن نسبة النجاح في العينات العشوائية جاءت مبشرة للغاية، حيث حصد نحو ثلاث طلاب من إجمالي 20 ورقة على الدرجات النهائية في كل المواد.

من جهة أخرى قال السيد عمرو شحاتة وكيل أول الوزارة، أنه يتوقع أن ترتفع معدلات النجاح والتفوق عن السنة الدراسية الماضية، وذلك بسبب التطورات والتحديثات التي أجرتها المديرية من أجل إراحة الطلاب والمعلمين سواء أثناء الدراسة أو خلال ماراثون الامتحانات الذي انتهى 18 يناير الماضي، علما أنه أنه تم توفير كل سبل الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، وتم تواجد طبيب وممرضة داخل كل مدرسة لسرعة إسعاف أي حالة مريضة، حسب تعليمات السيد الوزير.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج على مديرية التربية والتعليم

وصرح رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن موقع الوزارة سيشهد إعلان جميع نتائج الامتحانات، خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم، ومن المقرر أن يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، ومن خلال بوابة نجوم مصرية نتمنى كل التوفيق بالنجاح لجميع أولادنا وبناتنا في الصف الثالث الإعدادي.

يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 20189 من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة وذلك بعد ساعات قليلة بمجرد أن يتم اعتمادها سوف نوفرها للطلاب مجانا برقم الجلوس واسم الطالب.

نترقب لكم صدور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ب سوهاج، والتي يتم اعتمادها في أي لحظة مرتقبة من وزارة التربية والتعليم، ولكن نتابع لكم أجدد الأخبار الحصرية للحصول على النتيجة فور ظهورها وإعلانها لجميع الطلاب في الحال.

تعمل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية لإعلانها بالقريب عبر البوابة الإلكترونية لها، وذلك بعد أن يتم التوقيع عليها من قبل المحافظ لننشرها لكم مع روابط الاستعلام عنها ليحصل الجميع على درجات نهاية العام الدراسي.

سوف تنتهي محافظة سوهاج من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال ساعات قليلة اليوم، حيث يتربص الطلاب اعتمادها منذ ساعات طويلة، ولكن يبدأ نشرها بعد قليل لكم.

نتابع لكم ظهور نتائج إعدادية سوهاج والتي لا تزال داخل الكنترول، ليتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة، ويتمكن كل طالب من التعرف على درجات نهاية العام الدراسي بالمجموع الكلي فور إعلانها لكم، وسيتم إدراجها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم من خلال توفير مربع البحث برقم الجلوس.