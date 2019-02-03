الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

أشارت أنباء من داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن السيد اللواء/ سعيد عباس محافظ المنوفية قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 82.11% والنتيجة باسم الطالب ورقم الجلوس، وفي خلال الساعات القادمة سيتم رفع النتيجة كلها وذلك نظراً للضغط الشديد على الموقع، وسوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية وستعلن نسبة النجاح وروابط والاستعلام من موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس، ويمكن للطلبة معرفة النتيجة الخاصة بهم عن طريق الدخول إلي هذه الصفحة لحين استكمال رفع النتيجة على موقع نتيجة المنوفية.

وإذ يعمل فريق عمل موقع نجوم مصرية على توفير الجهد على أبنائنا الطلاب وتوفير سبل الحصول على النتيجة من أجل تفادي الزحام داخل المدارس ومعرفة النتيجة من الأوراق المعلقة على الجدران، ويقوم الموقع بدوره من ناحية توفير الروابط اللازمة لمعرفة النتيجة وذلك للتخفيف على أبنائنا الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بمحافظة المنوفية، وسنعمل على توفير جميع الروابط الرسمية والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم حال الإعلان عنها.

وتشير الأخبار إلى أن سبب تأخر صدور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الأول 2019 هى أعمال المراجعة ورصد الدرجات بدقة حتى لا يظلم أي طالب أو طالبة في درجاته بنتيجة الترم الأول، وتقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية في هذه الساعات برفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنتائج المنوفية والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الضغط على الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الأول 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الأول 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الأول 2019

ويمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها فور صدرو النتيجة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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