نتائج التوجيهي في الاردن 2019 الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية...

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأردني، الدكتور وليد المعاني،منذ أيام عن الموعد النهائي لاعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الشتوية، وصرح المعاني خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، إن النتائج ستكون قبل منتصف الشهر الحالي بأيام، مشيرا إلى أن الإعلان يتضمن تحديد الموعد بشكل دقيق.

ليخرج علينا معالي الوزير منذ قليل بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعي تويتر ويعلن لكل طلبة الثانوية العامة عن أن يوم السبت القادم الموافق 9 فبراير في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً سيكون موعد اعلان نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

نتائج التوجيهي في الاردن 2019 الدورة الشتوية

كان الوزير قد صرح منذ أيام أيضاً أن أنتهى تصحيح أوراق الثانوية العامة ويجري تدقيق لها لساعات متأخرة يومياً ووجه شكره لإدارة الامتحانات والإختبارات، ولفت سيادته في نفس السياق إلى أن الوزارة تملك برنامجا لحوسبة امتحان شهادة الثانوية العامة، وسيبدأ تجريبه اعتبارا من الدورة الصيفية في امتحان الحاسوب، وسيتم التدرج بعدها ليشمل موادّ أخرى وصولا إلى حوسبة كافة الامتحانات.

وحول رؤيته لاعتماد السنة الواحدة للتوجيهي أو الفصلين، قال المعاني إنه وبعد أن تتم حوسبة امتحان التوجيهي سيكون الطالب مخيّرا بتقديم الامتحان في أي وقت يريده.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

هذا وسيتم نشر نتائج الثانوية العامة في الأردن 2019 بالكامل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، وسيقوم أيضًا موقع نتائج التوجيهي بنفس المهام وهي إعلان نتائج الثانوية العامة 2019 في الاردن الدورة الشتوية.

نتائج الثانوي العامة الدورة الشتوية 2019 في الأردن

من خلال موقع التربية والتعليم الأردني يمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية معرفة نتائجهم للدورة الشتوية بكل سهولة ويسر، وأكد الدكتور نواف العجارمة، مدير دائرة الامتحانات، أن موعد الامتحانات الصيفية ستكون مباشرةً بعد إجازة عيد الفطر، أما بخصوص التساؤلات عن الفترة الزمنية بين امتحان مادة الرياضيات، هذا الامتحان سيكون على جلستين بيومين منفصلين وأيضًا مادة اللغة العربية للقسم الأدبي