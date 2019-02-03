هنا روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2019

أعتمد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، وفي حضور السيد الدكتور وكيل أول وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور عمرو شلتوت.

حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج دور يناير 2019 نحو 76% وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 2019 والحاصلين على مجموع 50% وأكثر من جملة أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات نصف العام بمحافظة سوهاج نحو 54533 طالب وطالبه من جملة أعداد الطلاب الذين حضروا امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم نحو 70393 طالب وطالبه.

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بسوهاج معرفة نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي للعام الجاري 2018/2019 بأكثر من طريقة ، وسوف نوافيكم بروابط جديدة أخرى في حال معرفتنا بها وهذه الروابط هي

1- مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالضغط هنا

2- من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج بالضغط هنا

كما يمكن لك عزيزي الطالب والطالبه في الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج القيام بكتابة رقم جلوسك وأسمك في تعليقات الموقع وسوف نقوم بعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته.

من جهته قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بأن إدارة أخميم التعليمية قد أحتلت المركز الأول في ترتيب الادارات التعليمية على مستوى محافظة سوهاج بنسبة نجاح بلغت نحو 87.9%، ثم تلتها إدارة السلام التعليمية بنسبة نجاح 84%.