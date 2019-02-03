روابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف الجيزة القاهرة ” اعرف درجاتك “جميع...

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 للفصل الدراسي الأول خلال الأيام الماضية، وينتظر جميع الطلبة والطالبات الموعد الرسمي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات : القاهرة الجيزة السويس والأقصر المنوفية والقليوبية والمنوفية القاهرة الجيزة الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية والبحيرة على أحر من الجمر وذلك لأنها مرحلة تعليمية فاصلة حيث هناك عدد من الطلاب يرغبون الالتحاق بالثانوية العامة وهناك من يتجه إلى التعليم الفني سواء التجاري والزراعي والفندقي والصناعي.

ولقد انطلقت جميع أعمال التصحيح بقدم وساق لإنهاء نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول جميع المحافظات في وقت وجيز بحد أقصي خلال الشهر الجاري، ولقد انتهت محافظة الإسكندرية من اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2018-2019 بقلم الدكتور محمد سلطان خلال الساعات الماضية.

تمت نتائج الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات الأخرى.

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مديرية التربية والتعليم : نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم لجميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي تشمل:

محافظة القاهرة. “ظهرت “

محافظة الجيزة .” هنا“

محافظة الإسكندرية. “ ظهرت “

محافظة البحيرة.

محافظة الغربية.

محافظة الشرقية.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة الدقهلية.

محافظة المنوفية.

محافظة أسيوط.

محافظة المنيا.

محافظة الأقصر.

محافظة سوهاج.

محافظة الفيوم.

السويس. هنا

سوف ننشر لكم جميع روابط مواقع مديريات التربية والتعليم التي تساعد جميع الطلبة والطالبات في معرفة نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات في حال ظهورها، ولقد تصدرت محافظة الإسكندرية أولى المحافظات في الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات الماضية ويتمكن جميع الطلاب من الاستعلام برقم الجلوس خلال الرابط المتواجد.

وخلال ساعات قليلة سيتم تحديد أي المحافظات التي سيتم بها بدأ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 لنهاية العام والاستعلام برقم الجلوس ويجب متابعة المقال لمعرفة كافة التحديثات الجديدة.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة السويس والأقصر عبر مديرية التربية والتعليم خلال الساعات الماضية 82% للسويس وكان أسماء الأوائل هم :

اعتمد اللواء حامد، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام 2018، و احتفظت فيها البنات بعشرة مراكز، فيما احتفظ طالب واحد بالمركز التاسع من أصل 11 مركزًا، وجاء ترتيب الأوائل على النحو الآتى : مورين مجدى مترى سعيد بشارة بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات، ثم بسنت نصر غريب الحديثة الإعدادية بنات، ثم شهد أسامة محمد أبو الحسن بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات، ثم هاجر حسن رفاعى، ثم فاطمة نصر فتحى صديق.

نهاية الأسبوع الحالي سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الجيزة والقاهرة 2018 عبر الروابط المتوفرة بالمقال.