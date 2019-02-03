“الرابط هنا” اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية الترم الأول “تالته...

يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 بدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية اداء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمادة اللغة العربية، وقد استمرت الامتحانات داخل جميع لجان المحافظة إسبوعا كاملا امتحن الطلاب خلاله في جميع المواد المقررة عليهم، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات يتطلع جميع الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج التيرم الأول 2019، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

قام السيد محافظ المنوفية اللواء سعد عباس برفقة الأستاذ رمضان شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة شبين الكوم، وتأكد سيادته من انتظام سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود شكاوى من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة في مادة اللغة العربية، هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بلغ 64 ألف و793 طالب وطالبة، وقد تم توزيعهم على 379 لجنة على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة إعدادية المنوفية 2019

أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه قد تم تجهيز جميع مراكز التصحيح والكنترولات لاستقبال أوراق الإجابات عقب انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة، ومن المتوقع أن تكون محافظة المنوفية من أوائل المحافظات التي ستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر هذا الرابط

وما على الطالب سوى الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة.نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول

رابط إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2019