تردد قناة بي إن سبورت 1 & 2 والمفتوحة والرياضية الثالثة و السابعة ماكس 1-2 bein sport MAX 1 HD...

من وقت للثاني، نتابع تردد قناة بي إن سبورت ونرصد ونتابع معكم كافة الأخبار والتحديثات العاجلة حول تردد القنوات الفضائية الرياضية، وذلك على قمر النايل سات، ونتابع عبر هذا التقرير، تردد قناة بي إن سبورت bein sport MAX 1 HD AR 2019 قناة ماكس التي نقلت كأس آسيا لكرة القدم بالإمارات، والباقة المتنوعة إتش دي لنقل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقي، ومتابعة جدول البث آخر التقرير2

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص تردد قناة بي إن سبورت إتش دي، القناة الرياضية الناقلة للعديد من الأحداث الكروية الهامة، ونرصد لكم تردد قناة بي إن سبورت 1 وقناة 2 والباقة المتنوعة، وكافة القنوات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونستمر برصد التقارير العاجلة، وفي آخر المقال نتابع معكم جدول البث الذي يوضح لكم المباريات المقبلة في كافة البطولات.

قناة بي إن سبورت الرياضية

تعد قناة بي إن سبوت من أقوى القنوات الرياضية، التي تقوم ببث أهم المباريات في الدوريات المختلفة من جميع دول العالم، والتي لاقت إقبالا من الجماهير في مختلف الأنحاء، تضم القناة باقة من العديد من القنوات التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة، عبر القمر الصناعي نايلسات والعربسات، وتعمل القناة بصيغتي ال HD & SD.

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ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تردد بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD Ar لنقل كأس آسيا 2019

القمر الصناعي التردد تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 7 غرب 12245 2/3 عمودي V عرب سات 26 شرق 11180 2/3 عمودي V

تردد بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12264 3/ 2 H نايل سات 11084 6/ 5 H نايل سات 12475 2/3 H نايل سات 12476 2/3 H

جميع معدلات الترميز ثابتة وهي 27500

تردد بي إن سبورت على عرب سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب عرب سات 12379 6/ 5 H

التردد على قمر سهيل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب سهيل سات 11566 2/3 H

تردد قناة بي إن سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

قمر النايل سات تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى. قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى. قمر النايل سات تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر العرب سات تردد 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات

قمر النايل سات: تردد 12264 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر سهيل سات: تردد 11547 معدل الترميز 27500 عمودى

تردد قناة بي إن سبورت 3 على النايل سات

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12265 27500 أفقي H 3/2

تردد قناة بي إن سبورت 7

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12476 27500 عمودي V 2/3

جودة القناة على النايل سات

القناة تنقل الإشارة بصيغة عالية الجودة، وتعمل على الريسيفر HD، وقد تعمل على الريسيفر العادي، ونتابع معكم كل جديد.

القناة تعمل بصيغة HD على النايل سات، وتعمل على الريسيفر HD بشكل جيد، ونود أن نخبركم بأنها من المحتمل أن تعمل على الريسيفر العادي، وفي حالة عدم التمكن من متابعة القناة على الريسيفر العادي، يمكنكم شراء ريسيفر HD لكي تتمكن من متابعة القناة بصورة ممتاز بدون تقطيع، وقد قمنا بنقل الصورة الخاصة بالبث بشكل مباشر، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة، شاركونا بالتعليق أسفل المقال ونحن معكم لنقل كل جديد.

جدول بث القناة اليوم الأحد 3 فبراير 2019

الأسبوع 25 الدوري الإنجليزي، مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة 4:05 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 5:05 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

الأسبوع 25 الدوري الإنجليزي، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

الأسبوع 22 الدوري الأسباني، مباراة ريال مدريد وألافيس الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 10:45 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت إتش دي 3

الجولة الأولى كأس الكونفدرالية، مباراة جور ماهيا والزمالك، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة 4:00 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

الجولة الأولى كأس الكونفدرالية، مباراة النجم الساحلي والصفاقسي التونسي، الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي

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