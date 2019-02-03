الآن برقم الجلوس فقط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 وأهم المؤشرات لجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية والتي تم إعلانها بعدد من محافظات الجمهورية، فقد ظهرت وأُعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة برقم الجلوس، كما تم إعلانها بمحافظات الجيزة والإسكندرية، وكذلك ظهرت بمحافظة كفر الشيخ ومرسى مطروح، فقط يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات من خلال روابط نتائج المحافظات التي يحويها هذا التقرير المُفصل،، كما سنعرض عليكم من خلال هذا التقرير الوافي والشامل أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2019 بجميع محافظات الجمهورية من خلال روابط مديريات التربية والتعليم الخاصة بالمحافظات التي اقترب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بها.

فقد اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة وتم رفعها ونشرها على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الجيزة يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس وسنعمل جاهدين على الاستعلام عن نتائجكم والرد على تعليقاتكم بالنتيجة الخاصة بكم شاملة الدرجات التي حصلتم عليهم بجميع المواد.

نتيجة اصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2019

فقد تم تحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي والخاصة بمحافظة الجيزة منذ قليل، وتزاحم الطلاب والطالبات على الدخول على الموقع، مما تسبب في وقوع الموقع الرسمي الخاص بنتائج الشهادة الإعدادية للمحافظة، ويمكن بعد عودة الموقع الدخول من جديد على الموقع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، أو ترك تعليق برقم جلوسك ونحن سنتكفل بالأمر لجلب نتائجكم. رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة تيرم أول 2019

أهم التصريحات بخصوص نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة تيرم أول 2019

فقد صرح الأستاذ خالد حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بما يلي:

عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة بلغ 146 ألف و370 طالب وطالبة،

عدد الناجحين منهم قد بلغ 103 ألف و601 طالب وطالبة

نسبة النجاح للتيرم الأول بمحافظة الجيزة قد بلغت 71.23%،

إدارة جنوب الجيزة التعليمية استحوذت على المركز الأول بين جميع الإدارات على مستوي محافظة الجيزة بنسبة نجاح بلغت 84.2%.

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع في التيرم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بلغت 88.73%

نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بالمحافظة بلغت 51.95%،

نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 77.27% Advertisements

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الجيزة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 لمحافظة الجيزة

أولاً: يجب الدخول على موقع النتائج وإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك كما في الصورة السابقة

ثانياً: بعد إدخال رقم الجلوس الصحيح اضغط على كلمة بحث

ثالثاُ ستظهر لكم النتيجة كاملة بالدرجات لجميع المواد الدراسية

مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات

محافظة السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

محافظة أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

روابط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

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ونؤكد على جميع طلاب الشهادة الإعدادية في حال استمرت الصعوبة في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس الخاص بكم وسنحاول بكل السبل سرعة الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم والرد على التعليقات تباعاً بنتيجة الشهادة الإعدادية