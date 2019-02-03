موقع وزارة التموين | هنا تحديث بيانات بطاقة التموين .. كافة خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين إدارة...

بعد انتهاء مهلة تجديد تحديث بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن عدد الأفراد في البطاقات التموينية فقد أعلنت وزارة التموين عن بداية مرحلة جديدة، وهي مرحلة تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقات التموينية، ويتم ذلك من خلال مكاتب التموين المنتشرة بجميع المحافظات المصرية، وبذلك انتهى دور موقع إدارة دعم مصر لتحديث بيانيات وتصحيح أخطاء بطاقات التموين 2018 www.tamwin.com.eg وهو موقع وزارة التموين لتحديث البيانات للبطاقات التموينية الرسمي.

وقد أعلنت وزارة التموين عن الموعد المحدد إنهاء عملية تجديد وتحديث بيانات البطاقات التموينية في عموم البلاد، كما أكدت وزارة التموين وطالبت أصحاب البطاقات التموينية على الانتهاء من خطوات تجديد وتحديث بيانات البطاقة التموينية قبل انقضاء المهلة المحددة والتي تنتهي بنهاية يوم 7 نوفمبر 2018، ومنذ هذا الإعلان يعمل أصحاب البطاقات التموينية على قدم وساق في تصحيح الأخطاء الواردة في بطاقتهم التموينية وتحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم ويتم ذلك من خلال موقع إدارة دعم مصر عبر الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg

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انتهت المهلة المحددة لتجديد وتحديث بيانات البطاقات التمونية، فقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية نهاية يوم 7 نوفمبر الحالي كمعد نهائي لتجديد البيانات، ومن لم يتمكن من تصحيح الأخطاء ببطاقة التموين الخاصة به سيتوقف العمل بالبطاقة، ويمكنه التقدم بتظلم لمراجعة بيانات البطاقة التموينية الخاصة به، وقد يمكن لمن تم تعطيل بطاقته التمونية أن يتقدم بتظلم من خلال مكتب التموين التابع له.

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين عن بدأ تلقي طلبات التظلمات على حذق وإلغاء البطاقات التموينية والتي تقاعس أصحابها عن تصحيح الأخطاء الواردة بها، وقد حددت وزارة التموين يوم 10 نوفمبر 2018 هو يوم البدء في التعامل مع طلبات التظلم، ويتم تقديم التظلم باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة الذي يرغب في تقديم التظلم. ملاء نموذج الاستمارة الخاصة بالتظلم والموجودة بجميع مكاتب التموين بجميع المحافظات. يجب كتابة الأشخاص المستحقين والمستفيدين من الدعم السلعي على بطاقته التموينية بدقة. يجب كتابة الرقم القومي لكل مستفيد على البطاقة ومراجعته جيدا، كما يجب ترك رقم هاتف محمول لسهولة التواصل. بعد ملاء الاستمارة والتأكد من صحة جميع البيانات بها يتم تسليم الاستمارة لمكتب التموين بموجب إيصال يكون بيد صاحب البطاقة. يتم تفريغ بيانات الاستمارة بمعرفة مكتب التموين على قاعدة بيانات وزارة التموين وذلك على نظام الحاسب الآلي لمكتب التموين. يتم إرسال البيانات من واقع الاستمارة الخاصة بالتظلم ليتم مراجعتها من قبل مركز معلومات الإنتاج الحربي. يتم تحويل جميع طلبات التظلم من خلال قاعدة البيانات في نهاية الأمر إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها. في حال كانت بينات التظلم صحيحة يتم رفعها على قاعدة البيانات بوزارة التموين ويتحول صاحب البطاقة من غير مستحق للدعم إلى مستحق للدعم ويتم صرف الدعم له مباشرة. Advertisements

تجديد بيانات بطاقة التموين

في حال الدخول الآن على موقع tamwin.com بغرض تجديد البيانات وتحديث البطاقة التمونية الخاصة بكل مواطن، فمن المحتمل أن تجد سالة مرسلة لصاحب البطاقة على موقع تحديث البيانات ونص الرسالة هو أنه “لا توجد بيانات تحتاج إلى تحديث” ويادة في التأكد يجب زيارة مكتب التموين الذي تتبعه قبل المهلة المحددة، وذلك للتأكد من صحة البيانات الخاصة بك، وذلك حتى تتجنب تعطيل البطاقة في نهاية المهلة المحددة.

لذلك فقد حرصنا من خلال موقعنا على مساعدة من لم يتمكن من تعديل بيانات بطاقته التموينية وذلل من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة الخاصة بعملية تجديد البيانات اللازمة لتحديث البطاقات التمونية، وكذلك توضيح كيفية معرفة هل بطاقتك التموينية تحتاج لتحدي وتجديد للبيانات أم لا، فتابع معنا عزيزي القارئ لمعرفة المزيد من خلال النقاط التالية:

يمكن معرفة إذا كانت بطاقتك التموينية تحتاج لتجديد البيانات من خلال صرف الخبز فعند إدخال البطاقة الخاصة بالخبز في ماكينة الصرف، سيخرج لك بون الصرف، في حال وجدت عبارة “بيانات البطاقة بها أخطاء” في أسفل البون، فيجب عليك أن تسارع بتجديد البيانات وتحديثها قبا انقضاء المهلة المحددة والتي تنتهي بنهاية يوم 7 نوفمبر 2018، ويمكن تحديث البيانات عبر الإنترنت على موقع إدارة دعم مصر من خلال الدخول على الرابط التالي: “https://www.tamwin.com.eg”

أما عن سبب وجوب تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين هو وجود خطأ أو عدة أخطاء في البيانات الخاصة بالمستفيدين بهذه البطاقة التموينية، فقد يكون السبب وفاة أحد المقيدين بالبطاقة أو سفر أحدهم خارج البلاد من مدة طويلة، أو أن يكون أحد المقيدين مقيد ببطاقة تموينية أخرى.

أما عن المعلومات التي يجب توافرها قبل دخولك على موقع إدارة دعم مصر لتحديد وتجديد البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، رقم بطاقة التموين، وكذلك الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية المراد تحديث بياناتها، وأيضا الرقم القومي لجميع المستفيدين والمقيدين على هذه البطاقة.

كذلك يجب ترك رقم هاتف محمول يتم من خلاله التواصل بين موقع إدارة دعم مصر الإلكتروني وصاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة التموينية.

موقع إدارة دعم مصر لبطاقات التموين 2018

تجديد بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن الأفراد في بطاقة التموين إدارة دعم مصر

ويجب أن يتم ما سبق ذكره قبل انتهاء المدة المحدد من قبل وزارة التموين المصرية، والتي تنتهي بنهاية عمل يوم 7 نوفمبر، كما يجب اتباع النقاط الهامة التالية للخطوات الواجبة لتجديد وتحديث البطاقات التموينية ، وذلك تجنبا لإلغاؤها أو توقف العمل بها.

أولا: ادخل على موقع إدارة دعم مصر من خلال هذا الرابط “https://www.tamwin.com.eg”

ثانياً: أملا المربعات بالبيانات الصحيحة،وهي إدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بك، وإدخال رقمك القومى، واختيار المحافظة التي تتبعها، ثم اضغط على كلمة “حدث البيانات”

ثالثاُ: ابدأ بعملية تحديث البيانات، والتحديث يتم عبر تعديل أو حذف الأفراد المستفيدين والمقيدين بدون وجه حق، وبعد ذلك سيظهر لصاحب البطاقة أفراد البطاقة الذين تم تحديثهم، وكذلك أفراد البطاقة قبل التحديث.

رابعاً: بعد الانتهاء مما سبق، أضغط على كلمة “حفظ البيانات الجديدة” ثم الضغط على أنك مسؤول عن هذه التغييرات.

ومن الجدير بالذكر أن الدولة لم تكتفي بالدعم المقدم من خلال بطاقات التموين فقط، ولكن هناك منظومة الخبز التي تغطي السواد الأعظم من شعب مصر، بالإضافة لبعض برامج الحماية الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال برنامج تكافل وكرامة.

وقد أعلنت وزارة التموين عن توقف العمل بالبطاقات التموينية التي لم يتمكن أصحابها من تجديد وتحديث البيانات الخاصة بهم، ويتم توقف العمل بالبطاقات صبيحة يوم 8 نوفمبر 2018، لذلك فقد وجدت الدعوة لتحديد وتجديد البيانات استجابة واسعة، حتى لا يتوقف العمل بالبطاقات التموينية، حيث أن بطاقة التموين تمثل أهمية كبرى لدى قطاع عريض من المواطنين، ويعتمد عليها أغلب الأسر المصرية في تدبير احتياجاتهم من السلع الغذائية.

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ومن الجدير ذكره ما صرح به مستشار وزير التموين الدكتور عمر مدكور، حيث صرح: بأنه منذ بداية شهر أغسطس 2018 حتى لحظة غلق باب تحديث البيانات، تم تعديل بيانات أربعة ملايين بطاقة، قام أصحاب هذه البطاقات بتعديل بياناتهم، وأنه بالفعل تم تسجيل هذه البطاقات التي تم تصحيح الأخطاء بها على قاعدة بيانات وزارة التموين، ويتم حالياً مراجعة هذه البطاقات عبر هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى.