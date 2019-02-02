تابع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد محافظ الإسكندرية عصر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2017-2018، حيث بلغت نسبة نجاح الصف الثالث الاعدادي 85% وتعتبر هيا الأفضل من العام الماضي، كما ينتظر طلبة باقي المحافظات اعتماد النتيجة حتي يطمئن كل طالب علي مستقبله، يمكن لجميع طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية معرفة النتيجة عن طريق رقم الجلوس من هنــــــــــــــــا.

يترقب جميع الطالبة والطالبات المرحلة الإعدادية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2018 اخر العام، وخلال الساعات المقبلة سوف تتم عملية التصحيح في جميع الإدارات في مختلف المحافظات، كما ينتظر أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 نهاية العام للاطمئنان علي مستقبل أولادهم.

انتهى طلاب المرحلة الإعدادية من أداء امتحانات آخر العام 2018 في جميع المواد التعليمية، كما ينتظر جميع أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الثاني 2018 وذلك للاطمئنان على أولادهم و للالتحاق بالمرحلة القادمة “مرحلة الثانوية العامة”، يذكر أن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي انتهوا من امتحانات أخر العام أمس الخميس في جميع المحافظات.

خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم تصحيح جميع أوراق الامتحانات في جميع المواد في محافظات مصر الكبرى مثل ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية )، وسوف تتم عملية التصحيح في باقي المحافظات في نفس الوقت، لكن سوف يعتمد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية علي وقت اعتماد النتيجة من قبل المحافظين وكذلك تعتمد على نسبة النجاح للطلاب.

تكلم بعض الطلاب في مختلف المحافظات عن صعوبة بعض المواد وكذلك طول الامتحان، ولكن يجب أن يحتوي الامتحان على نسبة أسئله تحتاج إلي ذكاء للتفريق بين الطالب المتفوق والطالب العادي الذي يسعى إلي النجاح فقد دون الحصول علي اعلي الدراجات، تعتبر المرحلة الإعدادية المرحلة الوسطى في مراحل التعليم والذي يعتبر المحور الأساسي في تعليم الطالب المناهج المختلفة كما تهيئ الطالب إلي المرحلة الثانوية الذي من خلالها يحدد مستقبله وكذلك الكلية الذي يتمنى الدخول إليها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني آخر العام :

خلال الساعات المقبلة سوف تتم عملية تصحيح جميع المواد ابتداء من اللغة العربية، ونتوقع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي أخر العام 2018 في منتصف الأسبوع، كما نتمنى النجاح لجميع الطلاب دوام التفوق.