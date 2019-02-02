نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 ترم أول “الصف الثالث الإعدادي” موقع وزارة...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الفصل الدراسي الأول، أنتهي طلاب الثالث الإعدادي من أداء الاختبارات في الأيام الماضية، وكانت نهاية الاختبارات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وينتظر جميع الطلاب في حالة من القلق والتوتر موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي، والجدير بالذكر أنه فور الانتهاء من عمليات الامتحانات تم البدء في تصحيح الأوراق ومراجعتها.

نوفر لكم أعزائي الطلاب الروابط الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وذلك بدون تعب وجهد ننشر لكم الرابط المباشر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 التيرم الأول، وسوف تتوفر النتائج فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، وترفع النتائج عقبها ويتمكن كل طالب من الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط.

نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج 2019 التيرم الأول:

أكدت بعض المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أنه أجريت الاختبارات بمحافظة سوهاج في حالة من الأمان والسلام، ولم تلتقي مديريات التربية والتعليم آي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، ولقد تقدم للامتحانات حوالي 107 طالب وطالبة، والجدير بالإشارة أنه من المتوقع رفع نسب النجاح هذا العام بمحافظة سوهاج، وكثيراً ما تحتل محافظة سوهاج أوائل الجمهورية.

هناك عدد من المحافظات تم الإعلان عنها ومنها محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة كفر الشيخ، وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن محافظة سوهاج وجميع الإدارات التابعة لها، ومنها مركز أخميم، مركز سوهاج، مركز اليلينا، مركز المراغة، مركز جهينة،مركز ساقلته، مركز طما، مركز جرجا، مركز طهطا، مركز العسيرات ومركز رشيد.