يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر الاسطورةHD يوتيوب bein sport

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 2 فبراير2019، فى الجولة الثانية والعشرون من الدورى الأسبانى لكرة القدم، المباراة تجمع بين البارشا متصدر الدورى الدورى الأسبانى، و فالنسيا صاحب المركز الثامن، برشلونة بقيادة ميسى و سواريز و كوتنيو هدفه الفوز و الابتعاد بصدارة الليجا عن منافسيه أتلتيكو وريال مدريد، سوف تقام المباراة على ملعب الكامب نو.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

مباراة برشلونة وفالنسيا ستنطلق فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة و الاردن و سوريا و فلسطين، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والعراق و الكويت و البحرين وقطر، التاسعة و النصف بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

مشاهدة مباراة برشلونةاليوم مباشر ةبدون تقطيع

الشوط الاول

بدأت المباراة و الكرة مع فالنسيا و تصويبة تجاه الحارس

د 4 حارس فالنسيا ينقذ هجمة خطيرة

د 6 فاول لصالح اليليا لاعب وسط برشلونة

د 9 النتيجة 0/0 حتى الان

د 13 هجمة لفالنسيا و لكن دفاع برشلونة يضغط

د 16 هجمة الان لفريق برشلونة بقيادة كوتنيو و راكتيتش

د 23 جووووووووووول لفانسيا

د 30 ضربة جزاء لصالح فالنسيا

د40 ميسى يضع هدف من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 2/1 لصالح فالنسيا

انتهى الشوط الاول 2/1 لصالح فالنسيا

د 51 النتيجة مازالت تقدم فالنسيا بهدفين مقابل هدف

د 64 ميسى يحرز التعادل

د 72 مازال النتيجة 2/2