مشاهدة مباشرة مباراة الاهلي وسيمبا دوري أبطال افريقيا 2019 كورة لايف | شاهد بدون تقطيع مباراة الاهلي...

مباراة الاهلي وسيمبا المباراة الهامة الآن والمرتقبة في دوري ابطال افريقيا 2019 ،والتي ينتظرها الملايين الآن من عشاق ومشجعي المارد الأحمر الذي ينتظره الكثير من المباريات الآن سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال افريقيا، وقد استعد المارد الأحمر النادي الأهلي لمباراته اليوم أمام سيمبا بشكل قوي بعد معسكر تدريبي أقامه مدرب النادي الأهلي الجديد الذي يحاول أثبات قدراته التدريبيه الآن، ويتوقع الجمهور أن يكون أداء النادي الأهلي اليوم أقوي من المباراة الماضية وأن ينهي المباراة بالفوز أمام سيمبا.

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