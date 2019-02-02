يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| Al Ahly كورة اون لاين | كورة لايف HD | كورة ستار bein...

مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني التى سوف تٌقام اليوم السبت 2 فبراير 209، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من بطولة دورى أبطال إفريقيا 2019 المجموعة الرابعة، مباراة هامة جداً للنادى الأهلى، حيث يقع الأهلى فى المركز الأول برصيد أربع نقاط، بينما فريق سيمبا يمتلك ثلاث نقاط، و يسعى الأهلى اليوم لتحقيق الفوز، المباراة ستُقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكتدرية.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

سوف تبدأ مباراة الاهلي و سيمبا التنزاني، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر و فلسطين و السودان، الساعة العاشرة مساءبتوقيت مكة المكرمة و العراق و الكويت و قطر و البحرين، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

رابط البث المباشر لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

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بعدقليل سيبدأ اللقاء

الشوط الاول

بدأ اللقاء بهجوم من الاهلى

د 2 جووووووووووووول للاهلى حسين الشحات

تماس لصالح سيما و ضغط من الاهلى