الآن بث حصرى مباشر HD مباراة الاهلي وسيمبا| Al Ahly يوتيوب | كورة لايف bein sport

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2 فبراير 209،فى الجولة الثالثة، من دورى المجموعاتفى بطولة دورى أبطال إفريقيا 2019 المجموعة الرابعة، فريق الأهلى رصيده حتى الان أربع نقاط، بينما فريق سيمبا عنده ثلاث نقاط، و لأهلى اليوم سيسعى لتحقيق الفوز، حتى يظل متصدراً لمجموعته،المباراة سوف تُقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكتدرية.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

تبدأ مباراة الاهلي و سيمبا التنزاني، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر و فلسطين و السودان، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و العراق و الكويت و قطر و البحرين، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

رابط البث المباشر لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

تحليل فى استوديو بى ان سبورت

الشوط الاول

د 3 جوووووووول للاهلى

د 5 هجوم مستمر للاهلى بعد الهدف