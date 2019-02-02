شاهد الآن مباراة الاهلي يلا live مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت حصري اليوم...

شاهد الآن مباراة الاهلي يلا live مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، يوم جديد ومباراة جديدة ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لموسم ٢٠١٨/ ٢٠١٩ حيث إننا اليوم السبت الموافق ٢/٢/٢٠١٩ على موعد مع مباراة قوية من مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وقد تقرر أن تكون مباراة اليوم بين فريق النادي الأهلي المصري، وفريق نادي سيمبا التنزاني، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من الدوري، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اونلاين.

مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي وسيمبا بث حي يوتيوب بدون تقطيع، ومن الجدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي إستطاع أن يتصدر المجموعة الخاصة به برصيد نقاط ٤ نقاط، أما بالنسبة لفريق نادي سيمبا التنزاني ٣ نقاط فقط ليقع بذلك في المركز الثالث من المجموعة، وسنقوم بعرض كافة تفاصيل المباراة اليوم من خلال مقالنا، يلا شوت مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا

مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا مباشر يوتيوب اون لاين، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق النادي الأهلي ضد فريق نادي سيمبا اليوم السبت الموافق الثاني من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دوري أبطال افريقيا.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد برج العرب في مدينة الأسكندرية في جمهورية مصر العربية، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت 1 hd الرياضية ببث اليوم بين فريق الأهلي المصري، وفريق سيمبا التنزاني على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دوري أبطال أفريقيا من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع، رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا