أصالة تطرح أغنية جديدة باسم نكتة بايخة

صرحت الفنان أصالة بأنها قد قامت بطرح أغنيتها الجديدة “نكته بايخة”، وأشارت بأن الأغنية الجديدة من الحان إيهاب عبد الواحد، ومن تأليف عبد الحميد الحباك، وسيتم طرحها في الأسواق خلال الأيام القادمة، كما قالت الفنانة أصالة في تغريدة لها من خلال موقعها الرسمي على موقع تويتر، بأن الأغنية ستطرح في الفترة القادمة.

وعبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب طرحت أصالة أغنية جديدة بعنوان “لحظات اللقا”، والجدير بالذكر بأن الفنانة أصالة قامت بطرح أخر ألبوماتها العام الماضي، وحقق الألبوم الكثير من رد الفعل الايجابي من جانب جمهورها، كما إنها قد انتهت بالفعل من تسجيل بعض الأغاني من الألبوم الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.