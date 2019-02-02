كورة لايف hd مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دوري ابطال افريقيا...

نرصد لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره سيمبا بطل تنزانيا على ملعب برج العرب مساء اليوم السبت الثاني من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر أون لاين كورة لايف قبل انطلاق اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي.

الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الكواليني.

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وينتظر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الملايين من عشاق القلعة الحمراء، ليس فقط لإنها مباراة مهمة في مواجهات الفريق بدوري المجموعات للبطولة الطامح للتتويج بها، ولكن لرؤية الصفقات الجديدة والتي منها حسين الشحات وحمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وغيرهم.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم

قبل مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم، حيث ينتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم كالتالي:حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول، خط الوسط المدافع: عمرو السولية، هشام محمد، خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، ناصر ماهر ، أحمد حمودي، وفي الهجوم: جونيور أجايي.

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

وينتظر أن تشهد مباراة الليلة أمام الفريق التنزاني غياب النجم رمضان صبحي بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها مؤخراً.

أعلن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن قائمة اللاعبين التي ستخوض لقاء سيمبا، حيث شهدت عودة قائد الفريق حسام عاشور والمدافع رامي ربيعه بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة.

تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني في إطار الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجايي

بدأت المباراة الآن بين الفريقين بتعليق المعلق الرياضي محمد الكواليني