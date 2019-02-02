اضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم وسيمبا التنزاني في بطولة أفريقيا الآن يلعب...

لمن يرغب في مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 2 فبراير، ولا يمتلك اشتراك في قنوات bein sport الناقل الحصري والمباشر لمباريات جميع البطولات الأفريقية، سنضع لكم القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا بطل تنزانيا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا مرحلة المجموعات، وطريقة استقبال وضبط القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم بدون تشفير مجاناً.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

تنقل اليوم مباراة الأهلي وسيمبا على قناة النيل للرياضة الأرضية ويمكن استقبالها في مصر فضائياً بكل سهولة عبر التردد 11843 أفقي “H” 27500، ونجحت قناة إرينا سبورت على القمر يوتلسات في الحصول على حقوق بث البطولات الأفريقية للأندية وتردد القناة هو 11512 ومعدل التصحيح هو 30000، وهناك قنوات أخرى ناقلة للمباراة وهي كالتالي.

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

وكان فريق سيمبا التنزاني قد نجح في حصد ثلاث نقاط من الجولتين الماضيتين، أما الأهلي فهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويحاول الأهلي الوصول للنقطة السابعة في المجموعة بعد الفوز على فيتا كلوب والتعادل أمام شبيبة الساورة، ولكن مواجهة سيمبا ببرج العرب لن تكون سهلة على المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجايي

البدلاء :

شريف إكرامي – رامي ربيعة – محمود وحيد – حسام عاشور – أحمد حمودي – محمد شريف – صلاح محسن.

ويغيب عن الاهلي اليوم كلاً من رمضان صبحي وحسام عاشور وحمدي فتحي وسعد سمير، واحمد فتحي ووليد سليمان ووليد ازارو.