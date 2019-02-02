نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام محافظة القليوبية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019، انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء الاختبارات في جميع المواد الدراسية، وكانت آخر مادة تم الانتهاء منها يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير 2019، والآن بدأت عمليات تصحيح الأوراق ومراجعتها، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام الدراسي من قبل محافظ القليوبية.

أكدت بعض المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن عمليات الامتحانات تمت في أمان ويسر، ولم تلتقي وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية آي شكوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، وقد جاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط، ولم تشمل الاختبارات آي أسئلة من خارج الكتاب المدرسي، والجدير بالذكر أن جميع طلاب الشهادة الإعدادية قد بذلوا أقصي ما لديهم من جهد وتعب، وقد شاركهم في ذلك أولياء أمورهم الذين كانوا دافع لهم ووفروا لهم الجو المناسب للمذاكرة، وتعتبر الشهادة الإعدادية أمراً هاماً لدي كل طلاب الصف الثالث الإعدادي كما أنها تعتبر استعداد للمرحلة الثانوية القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية:

ننشر لكم الروابط الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية التيرم الأول، حتي نوفر لكم التعب والجهد في البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، لذلك نوفرها لكم بكل سهولة ويسر وفي جميع الإدارات التابعة لمحافظة القليوبية، ومنها إدارة شبين القناطر، وإدارة طرخ، وإدارة كفر شكر، وإدارة بنها، وإدارة الخصوص، ومن المقرر أن تتوفر النتائج خلال الأسبوع المقبل فور اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، ويصبح بإمكان كل طالب وطالبة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.