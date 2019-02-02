“سجل رقم جلوسك” نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2019 التيرم الأول برقم الجلوس...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول، يترقب طلاب الشهادة الإعدادية موعد ظهور النتائج التي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، الجدير بالذكر أنه لم ينتهي بعد طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الاختبارات، وخلال الأسبوع الجاري سوف يتم الانتهاء من عمليات أداء الاختبارات، وفورها تبدأ عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق في كل محافظات مصر، ومن المقرر رفع النتائج في كل محافظات مصر عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.

نشرت البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها مباشرة من محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى.

هذا وقد أكدت الدكتورة إلهام إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، علي أن الامتحانات قد جاءت بالفعل في مستوي الطالب المتوسط.

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 151005 طالب وطالبة حضر منهم 158954.

يعاني طلاب المرحلة الإعدادية من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2019، وذلك عن طريق رقم الجلوس، وهنا ستجدون رابط البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019 برقم الجلوس ومن ثم بالاسم ولكن بعد الإعلان الرسمي عن النتيجة برقم الجلوس بيوم.

وقد أعلن الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة وجميع مديرياتها التعليمية والتي تشمل كل من (مركز البدرشين – مركز الصف – مركز أطفيح – مركز العياط – مركز الواحات البحرية – مركز منشأة القناطر – مركز أوسيم – مركز كرداسة – مركز أبو النمرس )، وذلك من خلال البوابة الإلكترنية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

كما طلب اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة من ضرورة الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الترم الثاني، حيث سيتم الإعلان عنها في منتصف الأسبوع القادم، وتابع قائلا: سوف أقوم بالاتصال شخصيا بكل أوائل طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، كما سيقوم بدعوتهم مع أولياء أمورهم من الآباء والأمهات والإخوة وتكريمهم خلال حفل رسمي داخل ديوان عام المحافظة خلال شهر رمضان.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظةالقاهره

ويبذل كنترول الجيزة التابع لوزارة التربية والتعليم قصار جهده وذلك من أجل رصد درجات ومجموع ومراجعة إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، مع التدقيق والتركيز الإملائي وخاصة في اللغة العربية حتى لا يظلمون أي من طلاب الشهادة الإعدادية ومن أجل تكليل مجهودهم، كما ستقوم اللجنة برفع كافة الكشوف النهائية عقب اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حتى يفرح أولادنا بإعلانها، وينتهي القلق والتوتر، كلنا ندرك مدي فرح الآباء والأمهات بنجاح أبناءهم وتفوقهم خاصة لو حصلوا علي مراكز متقدمه، وذلك من أجل الحصول علي الجوائز التي وعدهم بها محافظ الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الجيزه من هنا.

ما زالنا نتابع معكم طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية التي تعتبر الشغل الشاغل لهذه الأيام وأيضاً للأيام المقبلة، حيث ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية وأيضاً أولياء أمورهم موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي التي من المقرر ظهورها خلال الأيام المقبلة.