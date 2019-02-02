نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية, تعد من أهم المراحل التعليمة التي تهم الأسرة المصرية و لذلك يزيد الإحساس بالقلق و التوتر خلال إنتظار ظهور النتيجة عند الطالب وأسرته أيضا نظرا لأهمية هذة المرحلة التي تحدد مصير و مستقبل الطالب والطالبة وبداية لتحديد اتجاهه التعليمي, إما الإكتفاء بشهادة الدبلوم بمختلف مجلاته (التجارة,الصنايع,الزراعة) أو الإتجاة الى الاستمرار في التعليم ودخول الثانوية العامة ومنها الى الكلية التي يحلم الطالب بها و يتمنى أن يحقق من خلالها هدفه في الحصول على الوظيفة التي يتمناها.

نتيجة الشهادة الإعدادية.

من المنتظر خلال أيام قليلة أن يتم الإعلان عن النتيجة بجميع المحافظات الترم الأول 2018-2019 بكافة الإدارات التعليمية, وذلك بعد أن اقتربت من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرضيات, اللغة الإنجليزية” ونتابع معكم كل جديد عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول وسوف نعرض لكم النتائج من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظة بالإسم و رقم الجلوس لكى يستطيع كل طالب أن يحصل على نتائجه بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم, ومن هنا يمكنك معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

يجري حاليا الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها ومن لم يستطيع الحصول على نتيجته بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق فيه رقم الجلوس والاسم والمدرس، وسوف نرد عليه سريعًا بالنتيجة وبيان الدرجاتيمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات مع إفادتنا بالإدارة التعليمية التابع لها من أجل سرعة إفادتكم بدرجاتكم التى حصلتم عليها فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة،السيد محمد عطية، أن استلام النتائج من كنترولات جميع المحافظات في مصر بعد إتمام المراجعة و رصد الدرجات و تحديد الأوائل و من ثم إعلان النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 ثم على بوابة التعليم الأساسي

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس

روابط باقي محافظات مصر.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة الترم الأول————————- من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية الترم الأول( ظهرت )——————— من هنا.

)——————— من هنا. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة الترم الأول ( ظهرت )————————–من هنا.

)————————–من هنا. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية الترم الأول———————— من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج الترم الأول———————– من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة جنوب سيناء الترم الأول——————- من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف الترم الأول——————- من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا الترم الأول—————————من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية الترم الأول ———————–من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية الترم الأول———————— من هنا .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القليوبية الترم الأول———————–من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس الترم الأول———————من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية الترم الأول——————– من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة شمال سيناء الترم الأول——————-من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحر الأحمر الترم الأول——————- من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ الترم الأول ( ظهرت )——————— من هنا

)——————— من هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة دمياط الترم الأول———————— من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الغربية الترم الأول———————— من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الأول———————— من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا الترم الأول—————————- من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسيوط الترم الأول———————— من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد الترم الأول ———————–من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحيرة الترم الأول————————- من هنا .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة الترم الأول————————-من هنا

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية