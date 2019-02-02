نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول “2019” لمحافظة الجيزة برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، لمحافظة الجيزة، للترم الأول من عام “2019” هذا وقد إعتمد محافظ “الجيزة” النتيجة بنسبة نجاح “71.23%”، هذا وقد شارك فى أداء الإمتحانات عدد طلاب “146370” طالب وطالبة، والذ تم ثبات حضوره منهم عدد طلاب يقدر “145455” طالب وطالبة، وكان عدد الطلاب الناجحين من الذين حضرو الإمتحانات، “103306” طالب وطالبة، أى بنسبة “71.23%”.

وبمقارنة النتيجة ونسب النحاج هذا الموسم من الترم الأول، بنسب نجاح الموسم الماضى قد تبين ان هناك يادة بنسبة تقدر “2%” عن العام الماضي،كما أعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على أعلي نسبة بمقدار “84.2%”، وبلغت نسبة النجاح فى مادة “الرياضيات” بنسبة مقدارها “88.78%”، اما بالنسبة للمادة “الدراسات الإجتماعية” فبلغت نسبة النجاح بها “88.47%”، وبلغت فى اللغة العربية نسبة مقدارها “88.73%”.

كما أوضح مدير التربية والتعليم “خالد حجازي”، ان نسبة نجاح امتحانات “الصم وضعف السمع” كانت نسب جيدة، حيث بلغت نسبة النجاح “88.73%”، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية “51.95%”، وبلغت نسبة النجاح فى مادة “الرياضيات” نسبة مقدارها “95.07%”، بينما بلغ نسبة النجاح فى مادة “الدرسات الإجتماعية” نسبة مقدارها “87.57%”، وبلغت نسبة النجاح لمدارس الإعدادية “للمكفوفين”، نسبة مقدارها ” 77.27%”، وبلغت نسبة النجاح فى مادتي “اللغة العربية، والعلوم” بنسبة مقدارها “100%”، وبلغت النسبة فى مادتي “الرياضيات، والدرسات الإجتماعية” نسبة نجاح مقدارها “95.45%”.

لمعرفة النتيجة عبر البوابة الإليكترونية لمحافظة “الجيزة” من هنا، من خلال وضع رقم الجلوس والضغط على كلمة “بحث” ثم يجلب لك الموقع النتيجة بشكل مباشر.

ومن يجد الصعوبه فى جلب النتيجة عليه بوضع رقم الجلوس فى تعليق وسوف نجلبها لها بشكل مباشر دون عناء البحث عبر المواقع المختلفة، فقط ضع رقم الجلوس فى التعليقات وسوف نرد عليك بالنتيجة، مع أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق.