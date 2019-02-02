روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 عبر مديرية أسيوط التعليمية

يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية على رابط موقع مديرية أسيوط التعليمية و بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg) بعد أن ترددت أنباء عن قرب انتهاء موعد الامتحانات، ليتم بعدها إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الثاني، بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم بأسيوط من أعمال الكنترول.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019



حيث يعرض موقع نجوم مصرية، خلال هذا التقرير، روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الأول، والتي تتيح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة إعدادية أسيوط 2019، من خلال رقم الجلوس فقط، وذلك لتوفير الجهد والبحث على جميع الطلاب وتقديرا لحالة القلق والتوتر التي يعيشونها في انتظار نتائج الشهادة الإعدادية 2019.

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 ، فور اعتمادها، فقط اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وبالتوفيق لجميع الطلاب.

موقع مديرية أسيوط التعليمية

حيث يعد موقع مديرية أسيوط التعليمية، هو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط والتي من خلاله يتم رفع جميع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 :

حيث يقوم الطالب بالدخول إلى موقع مديرية أسيوط التعليمية ( من هنا).

( من هنا). ومن ثم تحديد اختيار نتائج الامتحانات .

. وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

والضغط على زر عرض النتائج

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسيوط الترم الثاني

كما أنه من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الأول، عبر بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)، والتي تعد الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط، ويمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)

اختيار نتائج الامتحانات.

وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

والضغط على زر عرض النتائج

لتظهر النتائج بالتفصيل

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية العام

